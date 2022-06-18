متحوّر جديد من "أوميكرون" يرفع الاصابات... ماذا عن عوارضه؟

قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"صوت لبنان"، إنّ هناك متحورا جديدا من "أوميكرون"، ما يؤدي الى ارتفاع الاصابات من جديد، لكنه أخف وطأة والعوارض خفيفة".

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