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لبنان

متحوّر جديد من "أوميكرون" يرفع الاصابات... ماذا عن عوارضه؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:52
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قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"صوت لبنان"، إنّ هناك متحورا جديدا من "أوميكرون"، ما يؤدي الى ارتفاع الاصابات من جديد، لكنه أخف وطأة والعوارض خفيفة".
 
 
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