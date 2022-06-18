Advertisement

لبنان

قانون "استقلالية السلطة القضائية" بين الوزير الخوري والهيئة الاستشارية العامة في البندقية

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:54
A-
A+
Doc-P-963266-637911429878629351.jpg
Doc-P-963266-637911429878629351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 شارك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الخاصة بال commission de venise التي عقدت أمس في ايطاليا وتستمر يومي 17 و 18 حزيران وهي تلتئم سنويا مرة أو مرتين في venise، علما بأن لبنان يشارك للمرة الاولى حضوريا في هذا الاجتماع ممثلا بوزير العدل ترافقه المستشارة للشؤون الدولية رينا قسطنطين.
 
وكانت مناقشة للاستشارة التي أرسلتها "الهيئة العليا الاستشارية لمجلس أوروبا" عن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، والتي وصلت الى وزارة العدل بناء على اقتراح مسبق من وزارة العدل التي طلبت هذه الاستشارة قبل وصول اقتراح القانون في صيغته النهائية الى الهيئة العامة في مجلس النواب، إلا أن وزير العدل طلب تجميد إقراره للاطلاع عليه واستشارة ال comission de venise لمقاربته مع المعايير الدولية.
وبعد وصول جواب الاستشارة الى وزارة العدل، علقت عليها خطيا وأعادت إرسالها الى الهيئة الاستشارية العامة في الخارج.
إشارة إلى أن لبنان لم يتكبد أي كلفة مادية للاستشارة المطلوبة بل تم تقديمها كهبة.
 
في اليوم الأول لاجتماع الهيئة، شكر وزير العدل لهيئة venise والمجلس الأوروبي "الاهتمام البالغ بلبنان وباستقلال سلطته القضائية"، واستعرض أمام الحاضرين الاجتماعات السابقة التي شارك فيها عن بعد، وشرح "المنعطف التاريخي الذي يعيشه لبنان حاضرا، في وقت يسعى فيه لإعادة بناء الدولة في مجالاتها كافة من بينها معركة استقلال السلطة القضائية التي هي في صلب الورشة الحالية". وشدد على أن توصيات الهيئة التي اقترحت إلغاء الطائفية والمشار اليها بموجب المادة 95 من الدستور يصعب تحقيقها في الوضع السياسي الحالي.
وشرح أهمية تقيد وزارة العدل بالدستور اللبناني الذي حدد طريقة تسمية كبار أفراد المؤسسة القضائية، وعنى بذلك المراكز الثابتة الثلاثة دون الآخرين، وأيد بعض ما جاء في رأي الهيئة، ولم يتبن أخرى أبدتها. وبين خصوصية الحال اللبنانية وصعوبة الخروج منها في الوقت الحاضر.
وكان هناك تفهم من هيئة venise والمجلس الأوروبي لموقف وزارة العدل اللبنانية.
Advertisement
 
(الوكالة الوطنية للاعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website