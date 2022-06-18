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لبنان

مسلسل السرقات تابع... هذا ما حصل في جرود الهرمل

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:56
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أقدم مجهولون على سرقة محطة إرسال شبكة خليوي في منطقة عميري جرود الهرمل، والمتوقفة أساسا عن العمل منذ سنتين، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".
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