"أهلا بهالطلة"... مواقع التواصل تلاقي وزير السياحة!

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منذ سنتين تقريباً، زادت أهمية الصفحات التي تروج للسياحة في لبنان على موقع"انستغرام"، فبات يتابعها الآلاف في الداخل والخارج، ويعتبرونها مصدر ثقة، لتعريفهم على أماكن مميزة في لبنان، إن كانت طبيعية أو مطاعم ومقاهي غيرها، وكلّ ذلك بمجهود شخصي من أصحابها.ومع اطلاق وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار حملة وزارة السياحة لصيف 2022 ، تحت عنوان "أهلا بهالطلة "، "مشتاق للبنان طل هالصيفية"، كان لافتا ملاقاة هذه الصفحات، للحملة، حيث اعادت نشر الاعلانات التي تتعلق بها، ما يجعل الحملة أقرب من الناس وتنتشر بشكل أسرع.وأكثر ما كان ملفتاً هو التركيز على طريق المطار، حيث أزيلت غالبية اللافتات والصور الحزبية واستبدلت بلافتات ترمز إلى جمال لبنان. وحصل فيديو يظهر حلّة طريق المطار الجديدة على نحو 400 الف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره على أبرز الصفحات السياحية الخاصة.