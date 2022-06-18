Advertisement

لبنان

"أهلا بهالطلة"... مواقع التواصل تلاقي وزير السياحة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2022 | 03:35
A-
A+
Doc-P-963277-637911452742796730.jpg
Doc-P-963277-637911452742796730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ سنتين تقريباً، زادت أهمية الصفحات  التي تروج للسياحة في لبنان على موقع"انستغرام"، فبات يتابعها الآلاف في الداخل والخارج، ويعتبرونها مصدر ثقة، لتعريفهم على أماكن مميزة في لبنان، إن كانت طبيعية أو مطاعم ومقاهي غيرها، وكلّ ذلك بمجهود شخصي من أصحابها.
Advertisement

ومع اطلاق وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار حملة وزارة السياحة لصيف 2022 ، تحت عنوان "أهلا بهالطلة "، "مشتاق للبنان طل هالصيفية"، كان لافتا ملاقاة هذه الصفحات، للحملة، حيث اعادت نشر الاعلانات التي تتعلق بها، ما يجعل الحملة أقرب من الناس وتنتشر بشكل أسرع.

وأكثر ما كان ملفتاً هو التركيز على طريق المطار، حيث أزيلت غالبية اللافتات والصور الحزبية واستبدلت بلافتات ترمز إلى جمال لبنان. وحصل فيديو يظهر حلّة طريق المطار الجديدة على نحو 400 الف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره على أبرز الصفحات السياحية الخاصة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website