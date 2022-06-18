القاضية غادة عون توضح: لم أراسل سلطات موناكو عن قروض ميقاتي

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أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، ما يتداول عن موضوع القروض السكنية المتعلقة بالرئيس نجيب ميقاتي.وقالت: "يهمني أن أوضح أني لم أراسل مطلقا السلطات في موناكو، ولو حصل ذلك لكان يجب أن يتم بواسطة وزارة العدل".وختمت: "وهو ما لم يحصل".