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لبنان

قطاع "خبراء المحاسبة" في "التقدمي" يعلن عن مشاركته في انتخابات النقابة اقتراعاً

Lebanon 24
18-06-2022 | 04:03
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أعلن قطاع خبراء المحاسبة في جمعية الخريجين التقدميين في بيان، أنّه سيشارك في انتخابات نقابة خبراء المحاسبة التي ستجري يوم الأحد المقبل اقتراعاً وليس ترشيحاً، وذلك بما ينسجم مع ثوابته النقابية، ويعلن دعمه لائحة "نقابتنا مرجعيتنا" التي يرأسها هشام مكمل بكامل أعضائها.
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