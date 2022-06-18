فيديو مروّع لتعذيب في البقاع.. عصابة تجلدُ رجلاً بقسوة شديدة!

صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" أن عصابة لبنانية - سورية، عمدت إلى خطف عائلة سورية في منطقة قب الياس - البقاع، وطلبت فدية بقيمة 25 ألف دولار. كشفتأن عصابة لبنانية - سورية، عمدت إلى خطف عائلة سورية في منطقة قب الياس - البقاع، وطلبت فدية بقيمة 25 ألف دولار.

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ووفقاً للصفحة، فإن العصابة هدّدت بقتل الأب وبيع الأطفال واغتصاب الأم في حال لم يتم التجاوب معها. كذلك، قام أفراد العصابة بتصوير فيديو لأحد المخطوفين أثناء تعذيبه، وجرى إرساله إلى عائلته لحثها على الإستجابة لطلب الخاطفين.

"لبنان24" يمتنع عن نشر الفيديو نظراً لقساوة المشهد.