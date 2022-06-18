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لبنان

قبيسي في أسبوع رمال وقبيسي في الدوير: لضبط النفس وترك القصاص من القاتل الى أجهزة الدولة

Lebanon 24
18-06-2022 | 07:13
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القى عضو  كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي كلمة  في احتفال  تابيني أحيته حركة "أمل" وأهالي بلدة الدوير في ذكرى، أسبوع شهيديها حسين محمد رمال وأسامة علي قبيسي،  في النادي الحسيني، في حضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، النواب  علي حسن خليل وعلي عسيران، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك، عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله وفاعليات.
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ودعا الى "ضبط النفس في البلدة وترك القصاص من قاتل الشهيدين المظلومين الى أجهزة الدولة والقضاء، ففي هذه البلدة العشرات من العقلاء من المتعلمين والفقهاء، ومن خلالهم يجب ان ننتصر على الشر في هذه البلدة الكريمة، فنحن نعلم بأن غالبية أهلها يستنكرون ما جرى ولا يوافقون عليه لذا يجب علينا أن نتحرك حتى ننتصر على هذه المصيبة التي حصلت في البلدة".
 
وقال: "لا مكان للقتلة ولا مكان للفوضى ولا يوافق على ذلك أحد، لذا علينا مواجهة هذا الشر وألا ننهزم امام الفوضى لأن إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة، فكل منا مسؤول وأدعو اليوم من خلال هذا المنبر الحسيني الى قمع هذا الشر".
 
وختم: "المسؤولية كبيرة علينا ولا يمكن لمجموعة من الاشرار أن تسيطر على مجتمع محب وودود ومتعلم، ترك بصمة في تاريخ لبنان بمقاومته وعلى مساحة العالم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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