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لبنان

ترتيب الدول العربية من حيث أسعار البنزين.. أين موقع لبنان؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 12:00
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واصلت أسعار البنزين ارتفاعاتها في الدول العربية، لتتسبب في تصاعد معدلات التضخم والضغوط التي تتعرض لها الأسر والاقتصادات العربية، خصوصاً تلك المستوردة للنفط والغاز.
 
ونشر موقع "غلوبال بيترول برايسز" بيانات تظهر ترتيب الدول العربية من حيث أسعار البنزين فيها، مطلع حزيران 2022. 
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وبحسب البيانات، فقد تبين أن ليبيا هي الدولة العربية التي تتميز بأرخص سعر للبنزين، حيث يبلغ ثمن الليتر الواحد فيها 0.032 دولاراً.
 
وبعد ليبيا، تأتي سوريا حيث يبلغ سعر الليتر 0.286 دولاراً. 
 
أما في ما خص الجزائر، فهي في المرتبة الثالثة عربياً حيث يبلغ سعر ليتر البنزين الواحد فيها 0.316 دولاراً. 
 
من جهتها، تربعت الكويت في المرتبة الرابعة بسعر 0.343 دولاراً لليتر الواحد. أما العراق فجاء في المرتبة الخامسة بـ0.514 لليتر البنزين الواحد. 
 
وفي ما خصّ لبنان، فقد جاء في المرتبة 14 عربياً، وهو من ضمن الدول التي يعتبرُ البنزين فيها غالياً جداً. ووفقاً للبيانات، فقد بلغ سعر ليتر البنزين الواحد في لبنان 1.252 دولاراً. 
 
أما الدولة الأغلى عربياً من حيث سعر البنزين فكانت الأردن، حيث يبلغ سعر الليتر الواحد فيها 1.664 دولاراً. 
 
 
 
 
(الشرق للأخبار)
 
 
 

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