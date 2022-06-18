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لبنان

المرتضى التقى ممثل اليونسيف في لبنان

Lebanon 24
18-06-2022 | 07:25
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ممثل اليونسيف في لبنان ادوار بيجبيدر في زيارة مجاملة تم خلالها البحث في عدد من  القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.
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وكان الوزير المرتضى جال وضيفه في ارجاء المكتبة الوطنية حيث اعرب الأخير عن اعجابه الشديد بهذا الصرح الثقافي ان لجهة الموقع والبناء  او لجهة المحتوى للموجودات من كتب ومخطوطات ذات قيمة تاريخية نادرة كما جرى البحث في امكانية استضافة المكتبة الوطنية للنشاطات ذات البعد الثقافي التي تنظمها "اليونسيف " انطلاقا من الرمزية الخاصة لهذا المعلم الثقافي والحضاري في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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