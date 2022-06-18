بخاش استنكر الاعتداءات على الأطباء: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

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استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش وأعضاء مجلس النقابة، في بيان، "الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي وآخرها الاعتداء بالضرب والتهديد والقدح والذم على الطبيب نزار عاطف سلامي ناصر الدين داخل عيادته".وطالب بخاش الاجهزة الامنية المعنية ب"ملاحقة المعتدين المعروفين بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء المختص وانزال أشد العقوبات بهم حفاظا على حقوق الأطباء وكراماتهم، خصوصا بعد تفاقم أزمة هجرتهم بسبب أوضاع لبنان".ورأى أنه "لا بد من اتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بالمحافظة على الأطباء الذين لا يزالون يمارسون مهنتهم في وطنهم متحدين بذلك كل الظروف الاقتصادية والصحية والامنية، خصوصا ان الاعتداء الاخير يتزامن مع اعتداء آخر ضد زميل لنا في نقابة أطباء لبنان في طرابلس، وهذا ما يدفعنا الى التواصل مع الجهات المعنية من امنية وسياسية صونا للطبيب الذي يمارس مهنة انسانية اولا واخيرا".