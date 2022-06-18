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لبنان

بري عرض الاوضاع مع بو صعب وإمام الجالية اللبنانية في السنغال

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:10
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إمام الجالية اللبنانية في السنغال العلامة الشيخ عبد المنعم الزين.

وعرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.
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وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل.
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