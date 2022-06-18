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لبنان

بيان توضيحي من مكتب وزير الداخلية بخصوص "كهرباء الانتخابات"... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:15
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي التالي:

"يهم مكتب الوزير مولوي الإيضاح بأن المبلغ الذي صرف لتأمين التيار الكهربائي للانتخابات النيابية هو حوالى 160 الف دولار، وليس مليون و600 الف، كما طبع سهوا في أحد المقالات، فاقتضى التوضيح".
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