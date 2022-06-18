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لبنان

نصار تفقد والسفير التركي الأعمال في مكتب الشباك الموحد

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:42
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استقبل وزير السياحة وليد نصار في مكتبه في الوزارة، السفير التركي علي بارش أولوسوي يرافقه منسق "تيكا" في لبنان أورهان أيدن وعدد من طاقم السفارة الديبلوماسيين، وعرضوا الاتفاقات الثنائية التي وقعت بين البلدين.
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وتفقد نصار وأولوسوي وأيدن أعمال تنفيذ مكتب "الشباك الموحد" One Stop Shop الذي شيد عند المدخل الرئيسي لوزارة السياحة من منظمة "تيكا" وبتمويل منها، كهبة عينية للوزارة، والذي سبق أن أعلنه نصار ضمن خطة عمله وتطبيقه للامركزية الإدارية السياحية التي بدأها منذ استلامه مهامه في الوزارة. وسيفتتح رسميا في 21 تموز المقبل، علما بأن هذا المشروع هو من ضمن الاتفاقيات الموقع عليها بين البلدين خلال زيارة وزير السياحة برفقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك.
 
من جهة ثانية، التقى نصار وفد جمعية 100/100 Liban برئاسة سليمان معراوي، واستمع لعرض عن أبرز إنجازات الجمعية، واتفق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجمعية الاسبوع المقبل، بهدف الشراكة والتعاون لتطوير السياحة المستدامة وتفعيلها في مختلف المناطق. وستشكل لجنة تنسيق بين الوزارة والجمعية، ويعلن مشروعان أساسيان بينهما.
المصدر: الوكالة الوطنية
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