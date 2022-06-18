ماذا قصد وزير الاشغال بقوله: متلنا متل غيرنا؟

Advertisement

أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى ان "المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة، فمهلا مهلا على مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، الذي تطفئ مكيفاته جزئيا عند عدم توافر الكميات الكافية من الطاقة، وذلك لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله أكثر حاجة.متلنا متل غيرنا".