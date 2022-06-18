ماذا قصد وزير الاشغال بقوله: متلنا متل غيرنا؟

المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة
فمهلاً مهلاً على #مطار_رفيق_الحريري_الدولي_بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة.#متلنا_متل_غيرنا
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 18, 2022
المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة
فمهلاً مهلاً على #مطار_رفيق_الحريري_الدولي_بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة.#متلنا_متل_غيرنا