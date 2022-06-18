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لبنان

ماذا قصد وزير الاشغال بقوله: متلنا متل غيرنا؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:56
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أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى ان "المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة، فمهلا مهلا على مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، الذي تطفئ مكيفاته جزئيا عند عدم توافر الكميات الكافية من الطاقة، وذلك لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله أكثر حاجة.
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متلنا متل غيرنا".
 
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