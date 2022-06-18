Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال عرض مع سائقي الباصات مشاكلهم

Lebanon 24
18-06-2022 | 09:10
A-
A+
Doc-P-963353-637911651627265141.png
Doc-P-963353-637911651627265141.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، مع سائقي الباصات وما يعرف بالروزا، خلال لقاء عقد في ساحة جمال عبد الناصر في منطقة التل، مشاكل السائقين والإشكالات الناتجة من تعديات السائقين غير الشرعيين والأجانب.
Advertisement
 
وأكد السيد مضامين القرارات والتوجهات التي ينادي بها اتحادات النقل البري، مطالبا ب"تبني هذه المطالب وتلبية السائق في مصير ومسار عمله وحمايته من التحديات الكبيرة التي يواجهها على كثرتها"، وناشد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان "حماية الناس في أرزاقهم وقوت عيالهم".
 
وقال السيد: "لسنا نطالب احدا بما لا يقدر عليه. إننا نطالب بالحماية وهذا أضعف الإيمان، أليس هذا الأمر من حقنا؟ إننا ندرك فعلا واقع الحال، ولكننا نريد أن يبقى للمؤسسات دورها فتحمى وتحمي، وهذا بديهي، والا فالفوضى وهذه لا يستطيع أحد تحملها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website