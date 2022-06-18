مناورة للجيش في جرد العاقورة

مناورة تكتية بالذخيرة الحية نفذها عناصر من فوج التدخل السادس، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية، تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة جرد العاقورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0U8rw6KHtZ
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 18, 2022
مناورة تكتية بالذخيرة الحية نفذها عناصر من فوج التدخل السادس، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية، تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة جرد العاقورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0U8rw6KHtZ