مناورة للجيش في جرد العاقورة

أعلنت قيادة الجيش، السبت على حسابها عبر "تويتر"، عن "مناورة تكتية بالذخيرة الحية نفذها عناصر من فوج التدخل السادس، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية، تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة جرد العاقورة.

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