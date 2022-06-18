Advertisement

لبنان

سرقة الدراجات النارية تنشط... هذا ما حصل في مناطق بيروت

Lebanon 24
18-06-2022 | 09:37
A-
A+
Doc-P-963358-637911672137959104.jpg
Doc-P-963358-637911672137959104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
 

 حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدّة لدرّاجات آلية في محلّة عين المريسة – الكورنيش البحري / المنارة.
Advertisement
نتيجةً للمتابعة والتحريّات، التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيف مشتبهٍ فيه، قرابة السّاعة 7:00 صباحاً من تاريخ 16-6-2022، وذلك بالجرم المشهود بعد أن قام بخلع مقود دراجة آلية مركونة على الكورنيش محاولاً سرقتها، في كان مالكُها يمارس رياضة السباحة، وتبيّن أنّ الفاعل يُدعى:

ع. أ. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية)
سُلّمت الدرّاجة إلى مالكِها وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

في الإطار عينه، أوقف عناصر المفرزة بتاريخ 18/6/2022 بالجرم المشهود في محلّة وطى المصيطبة المدعو:
ز. ج. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد)
لإقدامه على سرقة درّاجة آليّة كانت مركونة إلى جانب أحد "معارض السيّارات" في المحلّة المذكورة، بواسطة كسر وخلع قفل المقود الذّي كان موضوعًا عليها، وعمل على نقلها بواسطة القطر برفقة شخص آخر-العمل جارٍ لتوقيفه- إلى محلّة الجناح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website