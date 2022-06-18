المرتضى بحث مع عبد الملك وكبارة ومحامين في الوضع القضائي

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وفدا ضم رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي الدكتور فواز كبارة والمحامين زياد حمادة ونهاد مدور والكسندر صقر وشارل عيروط وجهاد سبيتي ونديم حمادة، وجرى التداول في شؤون عامة وفي الوضع السائد قضائيا مع جولة في المكتبة الوطنية.

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