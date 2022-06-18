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لبنان

المرتضى بحث مع عبد الملك وكبارة ومحامين في الوضع القضائي

Lebanon 24
18-06-2022 | 10:15
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 التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وفدا ضم رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي الدكتور فواز كبارة والمحامين زياد حمادة ونهاد مدور والكسندر صقر وشارل عيروط وجهاد سبيتي ونديم حمادة، وجرى التداول في شؤون عامة وفي الوضع السائد قضائيا مع جولة في المكتبة الوطنية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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