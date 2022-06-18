Advertisement

لبنان

في طرابلس... عثروا عليه جثة هامدة داخل خيمة

Lebanon 24
18-06-2022 | 10:46
A-
A+
Doc-P-963367-637911713586869486.jpg
Doc-P-963367-637911713586869486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على جثة داخل خيمة عائدة لأحد الأشخاص خلف مسجد الشكر في مدينة الميناء - طرابلس بانتظار الطبيب الشرعي للكشف عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت المصادر أن الجثة عائدة لرجل مسن يجمع البلاستيك ويمكث داخل الخيمة. وترجح المعلومات ان سبب الوفاة طبيعية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website