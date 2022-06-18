في طرابلس... عثروا عليه جثة هامدة داخل خيمة

عثر على جثة داخل خيمة عائدة لأحد الأشخاص خلف مسجد الشكر في مدينة الميناء - طرابلس بانتظار الطبيب الشرعي للكشف عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وأفادت المصادر أن الجثة عائدة لرجل مسن يجمع البلاستيك ويمكث داخل الخيمة. وترجح المعلومات ان سبب الوفاة طبيعية.

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