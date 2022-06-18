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لبنان

اتحاد نقابات الافران دعا الى مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز الاثنين

Lebanon 24
18-06-2022 | 10:50
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دعا اتحاد نقابات الافران في لبنان، الى "مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز، ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء".

وقال في بيان: "بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة لدينا، وبعد اشتداد وطاة أزمة الخبز والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا، وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف المطاحن أبوابها، اتصلنا بالوزير مرات عدة للدعوة الى اجتماع طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، وحل المشكلة. الا ان الرد لم يأت الا في الاعلام المرئي والمسموع، ونحن كکاتحاد نقابات للافرا،ن يهمنا ان تصل الحقيقة كما هي الى الشعب والمسؤولين".
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أضاف البيان: "لذلك ندعو وزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب والمطاحن والافران والاعلام الى مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء. نحن لا نتجنى على أحد، ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة على حساب قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا ونهارا، وذلك نهار الاثنين الواقع في 2022/6/20 الساعة الواحدة ظهرا في مطعم الساحة طريق المطار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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