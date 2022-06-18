إبنة الـ11 عاماً فُقدت في برج أبي حيدر.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

فُقدت الطفلة ماريا هيثم كريدلي (11 عاماً) في منطقة برج أبي حيدر، وتحديداً من جانب منزلها، وفق ما أفادت قناة "الجديد".

وناشدت العائلة ممن لديه أي معلومات عن الطفلة، التواصل على الرقم 03997855.