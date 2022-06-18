تغريدة نارية من وزير الاقتصاد.. هذا ما قاله

غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، رداً على بيان اتحاد نقابات الأفران، قائلاً: "كلامي واضح ودقيق والارقام لا تخطئ، دخل على البلد قمح يكفي حاجة البلد لاكثر من شهر والاعتمادات ما زالت مفتوحة وخلص الكلام. وضع تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل الوحيد. سرقة المال العام وضرب الأمن الغذائي وسرقة خبز الناس يشكل زعزعة للأمن القومي وخاصة في هذه الظروف الدقيقة".

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