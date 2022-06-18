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لبنان

بوشكيان يجول على معمل في البقاع.. وهذا ما دعا اليه

Lebanon 24
18-06-2022 | 12:40
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دشن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أول خط إنتاج فول أوتوماتيك لصناعة البرغل في لبنان في شركة مطاحن الريم  ابناء نجيب صليبا في بلدة قاع الريم  البقاعية. 
بوشكيان اطلع على كيفية عمل المطحنة وقدراتها الإنتاجية التي تصل إلى اربعة و عشرين  طن في اليوم وإمكانية العمل خلال 365 يوماً في السنة دون التأثر به العوامل المناخية وعدم الحاجة إلى الشمس كما أن اليد البشرية لا تمتد إلى البرغل من اللحظة الأولى لتصنيعه حتى توضيبه، واستمع من مدير عام المعمل السيد نجيب صليبا على أهمية هذه الصناعة التي نتوارثها عبر الأجيال وقدراتها على منافسة البضائع المستوردة و إمكانية تصديرها إلى الخارج بمواصفات عالمية.
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بوشكيان هنأ إدارة المطحنة على ثباتها في تطوير الصناعة اللبنانية في ظل هذه الظروف الصعبة داعيا اصحاب مطاحن البرغل إلى إنشاء نقابة تواكب هذه الصناعة التي طالما اشتهر بها لبنان وتكون صلة وصل بين الصناعيين و الجهات المعنية من أجل التكامل لما فيه مصلحة الصناعة اللبنانية.
 
كما دعا الوزير بوشيكيان المزارع البقاعي الى زراعة القمح لان البقاع كان يلقب باهرامات روما مما يؤمن الاكتفاء الذاتي من البرغل و امكانية التصدير و المنافسة
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