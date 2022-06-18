Advertisement

لبنان

دعوة في أميركا تثيرُ "غيرة" في لبنان.. هذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2022 | 12:53
A-
A+
Doc-P-963382-637911789722129115.jpg
Doc-P-963382-637911789722129115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ازدياد أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأميركية، دعا ناشطون هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء البنزين لمدة يومين، وذلك من 3 إلى 5 تموز المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإجبار الحكومة على تخفيض أسعار البنزين التي بلغت مستوياتٍ غير مسبوقة. 
Advertisement
الدعوات التي شهدتها أوساط الناشطين الأميركيين وصلت أصداؤها إلى لبنان، حيثُ تفاعل الناشطون معها، وأعربوا عن حسرتهم من عدم وجود خطوات مماثلة في لبنان في ظلّ الغلاء الكبير الذي ضرب سعر البنزين.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website