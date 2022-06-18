دعوة في أميركا تثيرُ "غيرة" في لبنان.. هذه تفاصيلها

مع ازدياد أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأميركية، دعا ناشطون هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء البنزين لمدة يومين، وذلك من 3 إلى 5 تموز المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإجبار الحكومة على تخفيض أسعار البنزين التي بلغت مستوياتٍ غير مسبوقة.

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الدعوات التي شهدتها أوساط الناشطين الأميركيين وصلت أصداؤها إلى لبنان، حيثُ تفاعل الناشطون معها، وأعربوا عن حسرتهم من عدم وجود خطوات مماثلة في لبنان في ظلّ الغلاء الكبير الذي ضرب سعر البنزين.