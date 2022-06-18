توقيفات وضبط مخدرات.. هذا ما جرى في صحراء الشويفات

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 18 / 6 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، المواطنَين (ن.ق) و (ح.ف) والسوري (ا.ش)، لترويجهم المخدرات وتعاطيها.وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة منها: 810 مظاريف من مادة الكوكايين، 19 مظروفاً من حشيشة الكيف ومسدساً حربياً وأوراقاً ثبوتية مزورة ومبلغاً من المال.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.