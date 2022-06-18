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لبنان

المياه مقطوعة عن حولا.. والأهالي يتحرّكون

Lebanon 24
18-06-2022 | 13:27
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عمدٌ عدد من أهالي بلدة حولا إلى قطع الطريق جزئياً أمام مبنى البلدية في المنطقة، وذلك احتجاجاً على انقطاع المياه. 
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