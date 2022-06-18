Advertisement

لبنان

سعر سندويش الشاورما في لبنان يرتفع.. كم بلغ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-06-2022 | 13:42
A-
A+
Doc-P-963390-637911818875440259.jpg
Doc-P-963390-637911818875440259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد الكثير من أصحاب المطاعم مؤخراً إلى تعديل الأسعار لديه بعدما تبين أن شركات عديدة بادرت إلى رفع أسعار كل المواد الغذائية التي تقدّمها.
وأدّى هذا الأمر بمحلات بيع السندويشات إلى رفع الأسعار، فبات ثمن سندويش الطاووق 140 ألف ليرة في حين بات سعر سندويش شاورما اللحمة بـ150 ألف ليرة. أما سعر سندويش شاورما الدجاج فوصل إلى 125 ألف ليرة.
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website