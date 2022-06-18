سعر سندويش الشاورما في لبنان يرتفع.. كم بلغ؟

عمد الكثير من أصحاب المطاعم مؤخراً إلى تعديل الأسعار لديه بعدما تبين أن شركات عديدة بادرت إلى رفع أسعار كل المواد الغذائية التي تقدّمها.

وأدّى هذا الأمر بمحلات بيع السندويشات إلى رفع الأسعار، فبات ثمن سندويش الطاووق 140 ألف ليرة في حين بات سعر سندويش شاورما اللحمة بـ150 ألف ليرة. أما سعر سندويش شاورما الدجاج فوصل إلى 125 ألف ليرة.