Advertisement

لبنان

المتحور الجديد من "أوميكرون" ينتشر سريعاً.. هذا ما يجب معرفته

Lebanon 24
18-06-2022 | 13:53
A-
A+
Doc-P-963391-637911826500509286.jpeg
Doc-P-963391-637911826500509286.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب عبد الرحمن البزري، الى ان المتحور الجديد من "أوميكرون"، يمكن أن ينتقل بسرعة، مشدداً على أنّ معظم الاصابات التي نراها الآن تستهدف الجهاز التنفسي، "الا ان يضطر إلى الدخول للمستشفى أقل بكثير من قبل".
Advertisement

البزري وفي حديث عبر "الجديد" دعا من لم يأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح الى تلقيها،  معتبرًا أنه "لا يجب أن يكون هناك خوف لكن يجب أن يكون هناك انتباه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:28 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website