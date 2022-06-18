المتحور الجديد من "أوميكرون" ينتشر سريعاً.. هذا ما يجب معرفته

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أشار النائب عبد الرحمن البزري، الى ان المتحور الجديد من "أوميكرون"، يمكن أن ينتقل بسرعة، مشدداً على أنّ معظم الاصابات التي نراها الآن تستهدف الجهاز التنفسي، "الا ان يضطر إلى الدخول للمستشفى أقل بكثير من قبل".البزري وفي حديث عبر "الجديد" دعا من لم يأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح الى تلقيها، معتبرًا أنه "لا يجب أن يكون هناك خوف لكن يجب أن يكون هناك انتباه".