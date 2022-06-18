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لبنان

لجميع المواطنين.. هذا ما كشفته وزارة الطاقة عن أزمة البنزين

Lebanon 24
18-06-2022 | 14:01
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي التالي: 

"يشهد عدد كبير من محطات المحروقات طوابير وذلك جراء شائعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه الى تسعير البنزين بالدولار وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة".
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وأضاف البيان: "إن وزارة الطاقة والمياه تنفي هذه الشائعات وتؤكد بأن المادة متوفرة وليس هناك أي أزمة، وإن اقفال عدد من المحطات سببه تأخير إحدى الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بإنتظار تفريغ حمولة باخرتها، فاقتضى التوضيح".
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