لجميع المواطنين.. هذا ما كشفته وزارة الطاقة عن أزمة البنزين

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي التالي:



"يشهد عدد كبير من محطات المحروقات طوابير وذلك جراء شائعات سرت عن نقص في المادة أو التوجه الى تسعير البنزين بالدولار وهو ما أدى إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة".

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