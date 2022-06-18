حميه: نحنا أحلى من غيرنا بكتير

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بعد تغريدة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الصباحية، حول أن "المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة، فمهلاً مهلاً على مطار بيروت الدولي الذي تطفأ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله أكثر حاجة". أضاف :"الآن ‏من مطار هيثرو الدولي في بريطانيا حول وضع جرارات الحقائب، فوضى عارمة في تسليم الحقائب"..وختم: "أي بس هيك. هلق نحن مش ‎مثلنا مثل غيرنا، نحنا أحلى من غيرنا بكتير".