أمين الجميّل يتخرج من الجامعة (صور)

نشر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل صورة جمعت افراد العائلة في حفل تخرج، نجل الوزير الشهيد بيار الجميّل، أمين، وعلّق عليها قائلا: الكل فخور فيك… على الارض كما في السماوات.

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