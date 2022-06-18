Advertisement

لبنان

أمين الجميّل يتخرج من الجامعة (صور)

Lebanon 24
18-06-2022 | 15:28
A-
A+
Doc-P-963410-637911886448548124.jpg
Doc-P-963410-637911886448548124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل صورة جمعت افراد العائلة في حفل تخرج، نجل الوزير الشهيد بيار الجميّل، أمين، وعلّق عليها قائلا: الكل  فخور فيك… على الارض كما في السماوات.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس أمين الجميل ادلى بصوته في المدرسة الرسمية في بكفيا: الحكومة قامت بواجبها وأجرت الانتخابات
lebanon 24
19/06/2022 03:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أمين الجميل

بيار الجميل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-06-18
16:36 | 2022-06-18
15:07 | 2022-06-18
14:50 | 2022-06-18
14:16 | 2022-06-18
14:09 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website