رابطة المهني: البيان المتداول باسمنا عن مقاطعة الإمتحانات مفبرك وغير صحيح

أصدرت رابطة الاساتذة في التعليم المهني بيانا توضيحيا جاء فيه:



"يتم التداول ببيان عن مقاطعة الامتحانات الرسمية من قبل رابطة الاساتذة في التعليم المهني.



تفيدكم الرابطة بأن هذا البيان مفبرك وغير صحيح، وبأنه لم يصدر عنها أي بيان بهذا الخصوص فاقتضى التوضيح .

Advertisement