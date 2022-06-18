"نواب التغيير" يلتقون مُرشّحين للحكومة.. يعقوبيان : سنذهب مُوحّدين الى الإستشارات

لم يتوصل الاجتماع الاخير لنواب التغيير الى اسم موحد لتسميته في الاستشارات النيابية يوم الخميس المقبل. ووفق المعلومات فان اكثر من اسم طرح في الاجتماع بينهم السفير نواف سلام، وسارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الاسبق عبدالله اليافي.

وبحسب ما كتب علي ضاحي في " الديار"، فان ما يجري بين «التغييريين» و»المستقلين» والمعارضين و»القوات» وجنبلاط و»الكتائب» ،يؤشر الى «طبخة» حكومية لجهة اسم المرشح للتكليف. وكذلك وجود تصور لحكومة يعتقد «التغييرييون» انها يجب ان تكون من اختصاصيين، والا يكون لاي حزب لا «الثنائي الشيعي» ولا «التيار الوطني الحر» اي «مونة» على نوابها، ولو كانوا «تكنوقراط مقنعين».

في المقابل، تكشف النائبة بولا يعقوبيان لـ «الديار» ان «النواب التغييريين» الـ13 موحدون وعلى «قلب واحد»، وسنذهب جميعاً الى استشارات الخميس موحدين وبوفد واحد، وتشير يعقوبيان الى ان هناك لقاءات يومية بين النواب «التغييريين» ومرشحين مفترضين لرئاسة الحكومة، وما يهمنا البرنامج والمعايير والطروحات قبل الاسم، كما تؤكد اننا لم نصل بعد الى اسم نهائي، ولن نقوم باعلانه قبل الخميس.

وتكشف يعقوبيان ورداً على التنسيق بين «التغييريين» و»القوات» و»الاشتراكي»، اننا نتواصل مع الجميع، ومن يريد تسمية المرشح الذي نسير فيه وبالمعايير التي وضعناها، فاهلا وسهلا وحتى اذا كان لديهم مرشح ينسجم مع طروحاتنا، فالامر قابل للدرس.

وتنفي يعقوبيان ان يكون هناك اي تواصل مع الرؤساء الثلاثة او مع الرئيس نبيه بري وحزب الله، وتقول ان التواصل مع الرؤساء الثلاثة حصراً وهوكشتاين، الذي حصل كان بشكل رسمي ونيابي وحول الخط الـ29 ولم يتطرق الى اي امر آخر.