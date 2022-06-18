سرقة في الحمرا من العيار الثقيل.. "شابة حسناء" متورّطة وفيديو يرصدها

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق عملية سرقة داخل مقهى "ستاربكس" في منطقة الحمرا - بيروت.

ووفقاً للصفحة، فإنّ "شاباً دخل إلى المقهى المذكور وطلب كوبين من القهوة، قبل أن يغادر المكان إلى عمله. إلا أنه بعد ذلك، فقد نسي الشاب 3 ليرات من الذهب على المنضدة أمام الصندوق خلال دفعه ثمن القهوة".

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وأضاف الصفحة: "لدى عودة الشاب إلى العمل، اكتشف ما حصل معه، فعاد على عجَل واستحصل على الفيديو الخاص بالمقهى والذي يظهر ما حل بالمفقودات مما دفعه الى تقديم شكوى لدى القوى الأمنية".

وتبيّن أن بطلة عملية السرقة هي شابّة، حيثُ كانت داخل المقهى وسرقت الليرات من أمام الصندوق، وقد رصدتها كاميرات المراقبة بوضوح.