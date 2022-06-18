Advertisement

لبنان

جنبلاط ـ جعجع حلفاء الشكل لا المضمون

Lebanon 24
18-06-2022 | 23:36
A-
A+
Doc-P-963441-637912179126694030.jpg
Doc-P-963441-637912179126694030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب محمد علوش في" الديار": يحاول الحزب «التقدمي الاشتراكي» المحافظة على علاقة جيدة مع حزب «القوات اللبنانية»، لكن من غير الممكن تسمية ما بينهما تحالفاً، كونهما يختلفان على كل الملفات، بدءاً من انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وصولاً للموقف من الحكومة المقبلة والمشاركة فيها.

عندما يلتقي ممثلون عن «الاشتراكي» مع رئيس «القوات» سمير جعجع ويتحدثون عن الحكومة، يتبيّن حجم الخلاف بين الطرفين، ولو أن التصريحات العلنية قد تلتقي في بعض الأحيان، إلا أن الحقيقة هي أن الفريقين يختلفان عل كل الملفات الأساسية، ولن يكون مفاجئاً بحال اختلافهما على رئاسة الجمهورية مستقبلاً، علماً أن هناك من يتحدث عن دور «الاشتراكي» في إيصال أحد المرشحين الاساسيين للرئاسة، أي سليمان فرنجية.

إذاً حسمت «القوات» امرها بخصوص الحكومة المقبلة لناحية شكلها ومضمونها، وبالتالي إسم رئيسها، فهي حتى اللحظة لن تسمّي نجيب ميقاتي، ولا يبدو أنها ستغير رأيها في هذا السياق، اما «الاشتراكي» فله نظرته الخاصة للملف الحكومي.

لا مشكلة بشكل الحكومة طالما تكون مهمتها واضحة، وهي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة، تقول مصادر الحزب «التقدمي الإشتراكي»، مشيرة الى أن الحزب لم يأخذ قراره بشأن تسمية الرئيس المكلف، والامور مفتوحة على كل الاحتمالات من ضمنها تسمية ميقاتي.

لا يُخفى على أحد أن «الاشتراكي» هو من المشاركين في الحكومة الحالية بوزير، وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن رئيس الحزب وليد جنبلاط قرر المشاركة في أي حكومة مقبلة، وهو يحاول اليوم استدراج العروض ليحصل في أي حكومة مقبلة على كامل التمثيل الدرزي، الذي يعتبره حقا له بعد نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وشددت المصادر على أن جنبلاط يرغب بكامل التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة جديدة أم نسخة منقحة عن الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2022-06-19
15:00 | 2022-06-19
14:24 | 2022-06-19
14:18 | 2022-06-19
14:11 | 2022-06-19
14:06 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website