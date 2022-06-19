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لبنان

جديد ملف "دعم البنزين".. هذه آخر المعطيات

Lebanon 24
19-06-2022 | 00:27
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إنه "لا أزمة بنزين في السوق"، مؤكداً أن "المخزون متوفر لدى الشركات".
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت أبو شقرا إلى أن "مصرف لبنان سيستمرّ بتأمين الأموال لدعم البنزين على أساس 24900 ليرة لبنانية". 
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