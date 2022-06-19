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لبنان

ديبلوماسيون يستفسرون عن "هذا الأمر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2022 | 01:30
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شهدت الايام الماضية التي تلت زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى لبنان، حركة ديبلوماسية ناشطة للاستفسار عن امكانية وجدية التصعيد العسكري الذي هدد به حزب الله منعا لبدء التنقيب عن النفط من حقل كاريش.

ووفق بعض المصادر فان "هذا الاستفسار ليس مرتبطا بالضرورة بأمن اسرائيل او برغبة الدول الغربية الصديقة لها في منع اي عمل يضرّ بها، بل هو على صلة بأن اي تصعيد محتمل جنوب لبنان سيؤثر بشكل مباشر على هذه الدول في حربها مع روسيا في اوكرانيا، ومن دون غاز البحر المتوسط ستتمكن موسكو من توجيه ضربة قاسية لخصومها في الاشهر القليلة المقبلة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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