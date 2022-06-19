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لبنان

نصرالله ينتظرُ هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2022 | 01:45
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تتجه الأنظار إلى موقف جديد للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بشأن التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، لاسيما بعد زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان لمناقشة الملف.
مصادر سياسية في قوى 8 آذار رأت أن "حزب الله" يتريث في إطلاق أي موقف جديد بشأن ملف الترسيم طالما أن نتائج الوساطة الاميركية لم تظهر بعد.
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أضافت : "نصرالله يقف في المكان الصحيح لناحية التريث والمتابعة المرتبطة بالملف، وهناك انتظارٌ لجلاء كافة المواقف ليُبنى على الشيء مقتضاه، لاسيما أن التعاطي مع مجمل الأمور يجري بمهادنة وبعيداً عن الانفعالية". 
وأضافت: "قد لا يكون لنصرالله خطابٌ الآن طالما أن الأمور ما زالت على حالها، لكنّ هذا الأمر لا يعني انتفاء وجود موقفٍ متجدد على لسان مسؤولي الحزب بين الحين والآخر". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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