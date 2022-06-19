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لبنان

هذا ما فعله زعيم سياسي بعد العودة من السفر

Lebanon 24
19-06-2022 | 02:15
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عُلم أن زعيماً سياسياً رفيع المستوى عاد ليُجري لقاءات مع مرشحين سابقين للانتخابات النيابية، وذلك في إطار تفعيل التواصل معهم خلال المرحلة المقبلة.
وبينت المعطيات أن تلك الشخصية السياسية تعقد لقاءات مستمرة في دارتها لاسيما بعد العودة من السفر قبل أيام.
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