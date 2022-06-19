هذا ما فعله زعيم سياسي بعد العودة من السفر

عُلم أن زعيماً سياسياً رفيع المستوى عاد ليُجري لقاءات مع مرشحين سابقين للانتخابات النيابية، وذلك في إطار تفعيل التواصل معهم خلال المرحلة المقبلة.

وبينت المعطيات أن تلك الشخصية السياسية تعقد لقاءات مستمرة في دارتها لاسيما بعد العودة من السفر قبل أيام.