بأقل من 100 ألف ليرة... اقضوا يومًا مميّزًا في لبنان!

يبحث اللّبنانيّون عن أماكن يرفّهون فيها عن أنفسهم، ويبتعدون عن ضغوط الحياة اليوميّة وهمومها، من دون أن يكلّفهم هذا الأمر مبلغًا كبيرًا من المال. لكن مع ارتفاع الأسعار "أينما كان"، صارت هذه المهمّة صعبة. إلّا أنّ هناك كنوزًا في مختلف المناطق اللّبنانيّة، لا يعرفها كثر، ورسم دخولها أقلّ من دولار واحد! وهنا نتكلّم عن المحميّات الطّبيعيّة.

في لبنان أكثر من 15 محميّة طبيعيّة، من الشّمال إلى الجنوب وحتّى في البقاع وكسروان وجبيل. والمحميّات تتميّز بتنوّعها البيولوجي والنّباتي، ومساراتها الفريدة من نوعها الّتي تناسب مختلف الطاقات الجسديّة.

وما لا يعرفه الكثيرون، هو أنّ رسوم الدّخول إلى أغلبيّة المحميّات لا تزال على حالها، من دون أن ترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدّولار، ومنها ما لا يتجاوز الـ20 ألف ليرة. فبكلّ بساطة يمكن لأيّ مجموعة أصدقاء أن يستقلّوا سيّارةً واحدةً، ويتقاسموا كلفة البنزين على بعضهم، ويتّجهوا إلى إحدى المحميّات لقضاء وقت مميّز.

"لبنان 24" قام بجولة على أسعار المحميّات، فكم بلغت؟

1-محميّة شننعير

تتميّز هذه المحميّة بأنّها تضمّ مئات أشجار السّنديان والصّنوبر والبلوط، الّتي يحلو السّير بين ربوعها. وما يزيد من تميّزها، هو أنّها تطلّ على خليج جونية والبحر الرّائع. وشننعير أُعلنت محميّةً طبيعيّةً في العام 2010، وترتفع عن سطح البحر من 500 حتّى 530 مترًا، وتبلغ مساحتها 27 هكتارًا.

أمّا المحمية فتفتح أبوابها للزوّار من السّاعة 9 صباحًا حتّى السّاعة 6 مساءّ، ورسم الدّخول إليها هو 20 ألف ليرة لبنانيّة فقط إلى حدّ السّاعة.

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2-محميّة بنتاعل

محميّة بنتاعل هي من أولى المحميّات الّتي أُنشئت في لبنان، وهي تقع في جبيل، وتمتدّ على مساحة 75,31 هكتارًا. ما يميّز هذه المحميّة هو غطاؤها النّباتي الّذي جذب إليها الطّيور المهاجرة، كالنّسور والصّقور، لذا تمّ تصنيفها كمنطقة هامّة للطّيور من قِبل المجلس العالمي للطّيور.

المحميّة تفتح أبوابها للزوّار من السّاعة الثّامنة صباحًا وحتّى السّادسة مساءً، ورسم الدّخول إليها يبلغ 20 ألف ليرة لحدّ الآن.

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3-محميّة جبل موسى

لا شكّ أنّ محميّة جبل موسى واحدة من أجمل منحوتات الله الأرضيّة، وهي تقع في قضاء كسروان، وتمتاز بتنوّعها البيولوجي، حيث أنّها تحتوي على أكثر من 200 نوع من النّباتات المختلفة والأشجار المتنوّعة والفريدة، وعشرات أنواع الثديّات. وبالإضافة إلى طبيعتها الخلّابة، هي تضمّ معالم أثريّة تعود إلى حقبة الإمبراطور الرّوماني هادريان.

المحميّة تفتح أبوابها للزوّار من السّاعة 8 صباحًا ولغاية 3 بعد الظّهر، ورسم الدّخول إليها هو 40 ألف ليرة لمن هم فوق 16 سنة، و20 ألف لتحت الـ16 سنة. إلّا أنّ اعتبارًا من يوم غد، سيرتفع السّعر إلى 80 ألف ليرة للكبار و40 ألفًا للصّغار.

4-محميّة أرز تنورين

لا يوجد أجمل من السّير والتنزّه بين أشجار الأرز في لبنان، ونتوقّف الآن مع واحدة من أجمل غابات الأزر في تنورين، التي تعد من أكبر وأكثف غابات لبنان والمنطقة. في هذه الغابة عشرات أنواع الأشجار والحيوانات، وآلاف أنواع الحشرات، كما تكثر فيها دروب المشي وتختلف حدّتها.

ورسم الدّخول إليها 30 ألف ليرة.

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5- محميّة أرز الشوف

هي من أكبر المحميّات الطّبيعيّة في لبنان، تمتدّ من ضهر البيدر في البقاع إلى جبل نيحا في الجنوب. تضمّ مئات أشجار العرعر، وطبعًا الأرز في معاصر الشوف والباروك وعين زحطا- بمهاري؛ ويقدَّر عمر بعض الأشجار بنحو 2000 سنة. السّير في هذه المحميّة يحمل طابعًا فريدًا، فمساراتها مجهّزة وتناسب مختلف القدرات ومستويات اللّياقة البدنيّة.

تفتح المحميّة أبوابها أمام الزوّار يوميًّا من السّاعة 10 صباحًا حتّى 3 ونصف بعد الظّهر، أمّا رسم الدخول فهو 50 ألف ليرة.

بالإضافة إلى هذه المحميّات، هناك محميّة حرج إهدن الطّبيعيّة في قضاء زغرتا، محميّة جزر النخل الطّبيعيّة في الميناء/طرابلس، محميّة اليمونة الطّبيعيّة في قضاء بعلبك، محميّة شاطئ صور الطّبيعيّة، محميّة وادي الحجير الطّبيعيّة في النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، محميّة كرم شباط الطّبيعيّة في قضاء عكار، فضلًا عن محميّة رامية الطّبيعيّة، محميّة كفرا الطّبيعيّة، محميّة بيت ليف الطّبيعيّة، محميّة دبل الطّبيعيّة في قضاء بنت جبيل، ومحمية أرز جاج الطّبيعيّة في قضاء جبيل.

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A post shared by Shouf Biosphere Reserve (@shoufbiospherereserve)



