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لبنان

مفاجأة طقس لبنان.. الأمطار عائدة في هذا اليوم مع رعدٍ وبرق!

Lebanon 24
19-06-2022 | 02:10
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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، بأن طقساً حارّاً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خاصة في مناطق لبنان الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيّاً بدءاً من يوم الأحد إلى معتدل وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.
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وتوقعت أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

وتوقعت أن يكون طقس الإثنين غائماً جزئياً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل والجبل لتصبح دون معدلاتها كما يتكون الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة مساءً.

كما وتوقعت أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة بعد الظهر والليل مع برق ورعد في بعض المناطق، كما تنشط الرياح لتقارب 65 كلم/س ليلاً في الشمال. 
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