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لبنان

دعما للبرنامج السياحي "أهلا بهالطلة".. كهرباء جبيل: ستؤمن التيار 22 ساعة

Lebanon 24
19-06-2022 | 02:29
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 أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان، أنه "إبتداء من الثلاثاء المقبل في 21 الحالي، ولمناسبة حلول فصل الصيف، ودعما لبرنامج وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، السياحي: "اهلا بهالطلة"، وانسجاما مع مطالب البلديات والتنسيق معها، سيتم تأمين التيار بواسطة المولدات 22 ساعة من اصل 24 ساعة يوميا، على ان يكون التقنين فقط من الساعة  3,30 الى 5,30 فجرا، على ان تخفف ساعات التغذية التي ستؤمنها لنا مؤسسة كهرباء لبنان من عدد اوقات التقنين".
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وطالبت المؤسسة من جميع مشتركيها "اعتماد التقنين الذاتي للتوفير بالفاتورة وفقا للإمكانات المادية لكل مشترك".
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