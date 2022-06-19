في صور... العثور على جثة شاب داخل منزل والديه

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أنه تم العثور على جثة الشاب "أ.ز" من بلدة علما الشعب الحدودية، داخل منزل والديه والى جانبه بندقية صيد.



هذا وحضر الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفاة.

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