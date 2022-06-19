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لبنان

وزير البيئة يفتتح موسم زيارة محمية جزر النخل.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
19-06-2022 | 03:12
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 افتتح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين موسم زيارة محمية جزر النخل الطبيعية التي تضم ثلاث جزر غير مأهولة، هي: جزيرة النخل، جزيرة سنني وجزيرة رامكين التي تقع على بعد 5,5 كلم شمال غرب طرابلس والميناء وتبلغ مساحتها حوالي 417 هكتارا. 
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ولفت وزير البيئة بعد جولة على الجزر مع رئيس لجنة المحمية عامر حداد الى ان "هذه المحمية تشكل أحد المواطن القليلة المتبقية لتوالد السلحفاة الضخمة الرأس والسلحفاة الخضراء المهددتين عالميا ومكان استراحة لعدد كبير من الطيور المهاجرة، بالإضافة الى أنها غنية بالحياة النباتية الساحلية".
 
واضاف: "على الصعيد الإقليمي والعالمي، تم إعلان المحمية منطقة رطبة وفق اتفاقية رامسار، كما أعلنت محمية خاصة ذات أهمية متوسطية، وتم تصنيفها من قبل المجلس العالمي للطيور كمنطقة هامة للطيور".
 
 
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