سليم عون: كفى تماديا في الظلم

غرد النائب سليم عون على "تويتر": "كل يوم تأخير في إطلاق الرهائن الأسرى بدري ضاهر، شفيق مرعي ورفاقهما هو جريمة بحق شهداء تفجير المرفأ أولا، وبحق العدالة والحقيقة والإنسانية ثانيا. كفى إستثمارا بدماء الضحايا وبيع أهلهم مواقف بطولية واهية، كفى شعبوية على حساب الأبرياء وعائلاتهم، كفى تماديا في الظلم".

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