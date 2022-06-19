سليم عون: كفى تماديا في الظلم

كل يوم تأخير في إطلاق سراح الرهائن الأسرى #بدري_ضاهر، #شفيق_مرعي ورفاقهما هو جريمة بحق شهداء #تفجير_المرفأ أولاً، وبحق العدالة والحقيقة والإنسانية ثانياً.
كفى إستثماراً بدماء الضحايا وبيع أهلهم مواقف بطولية واهية، كفى شعبوية على حساب الأبرياء وعائلاتهم، كفى تمادياً في الظلم.
— Salim Aoun (@SalimAoun) June 19, 2022
كل يوم تأخير في إطلاق سراح الرهائن الأسرى #بدري_ضاهر، #شفيق_مرعي ورفاقهما هو جريمة بحق شهداء #تفجير_المرفأ أولاً، وبحق العدالة والحقيقة والإنسانية ثانياً.
كفى إستثماراً بدماء الضحايا وبيع أهلهم مواقف بطولية واهية، كفى شعبوية على حساب الأبرياء وعائلاتهم، كفى تمادياً في الظلم.