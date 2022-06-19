ترتيب الدول العربية على "مؤشر السلام العالمي".. ماذا عن لبنان؟

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وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى "الأقل" في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت 8 دول تدهوراً في مؤشر السلام.وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014.كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.قطر: في المرتبة 1 عربيا، و23 عالمياالكويت: في المرتبة 2 عربيا، و39 عالمياالأردن: في المرتبة 3 عربيا، و57 عالمياالإمارات: في المرتبة 4 عربيا، و60 عالمياعُمان: في المرتبة 5 عربيا، و64 عالمياالمغرب: في المرتبة 6 عربيا، و74 عالمياتونس: في المرتبة 7 عربيا، و85 عالمياالبحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالمياالجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالمياالسعودية: في المرتبة 10 عربيا، و119 عالميامصر: في المرتبة 11 عربيا، و126 عالمياالأراضي الفلسطينية: في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميالبنان: في المرتبة 13 عربيا، و138 عالمياليبيا: في المرتبة 14 عربيا، و151 عالمياالسودان: في المرتبة 15 عربيا، و154 عالمياالعراق: في المرتبة 16 عربيا، و157 عالمياسوريا: في المرتبة 17 عربيا، و161 عالميااليمن: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالمياوعالميا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد.وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.