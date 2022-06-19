في الضنية... 3 جرحى بحادث صدم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة 3 أشخاص في الرأس والورك والقدم وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث صدم على طريق عام الضنية في بلدة مراح السراج.



وعمل عناصر فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشمال الإستشفائي في زغرتا.

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