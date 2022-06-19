في هذه المنطقة... الأفران توقفت عن بيع الخبز

أفادت مندوبة "لبناتن 24" عن توقف معظم الأفران في محافظة عكار عن بيع الخبز، بسبب توقف المطاحن التي تتعامل معها عن تزويدها بالطحين.

وعلم ان فرنا واحدا في المنطقة يستمر في بيع الخبز (3 ربطات خبز لكل عائلة فقط لا غير).