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لبنان

هل تطير امتحانات الـ"Brevet" و الـ"Terminale"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2022 | 06:31
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أيام قليلة تفصل التلاميذ في صفوف الشهادات الرسمية عن انطلاق امتحاناتهم الرسمية التي ستجري على دفعات كما جرت العادة، لكن وفي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة تبدو ان هذه الامتحانات امام خطر التأجيل او الالغاء، وذلك لسببين:
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اولا: ظهر الى العلن اعتراض الأساتذة من مختلف الفئات ومطالبتهم وزارة التربية بتحفيزات مالية بالدولار الأميركي والا فمقاطعة عملية المراقبة والتصليح، وفي هذا الاطار، يطرح السؤال نفسه حول امكانية الوزارة في تأمين الأموال المطلوبة بالدولار.

ثانيا: ارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكل جنوني و عدم توافرها في بعض المناطق، الأمر الذي قد يعيق حركة تنقل التلاميذ والاساتذة والاداريين على حد سواء.

لبنان

خاص

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